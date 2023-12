Is dit dé meest magischeAirbnb? Win een verblijf in het postkantoor van de kerstman

Het officiële postkantoor van de kerstman in Rovaniemi, Finland, ontvangt dit jaar naar verwachting dagelijks meer dan 30.000 brieven van kinderen en volwassenen over de hele wereld. De kerstman kan dus wel wat hulp van leergierige elfen gebruiken. Daarom staat er op Airbnb nu een magisch houten huisje waar gasten een verblijf kunnen winnen. Ze kunnen dan meteen een handje helpen met de brieven en ook de feestdagen in de poolcirkel vieren.

Kerst komt eraan en dus kunnen de kerstman en zijn elfjes wel wat hulp gebruiken. «De elfen hebben dag en nacht gewerkt om het houten huisje van de kerstman in een winterwonderland te veranderen», vertelt Katja, de hoofdelf van het postkantoor en Airbnb-host. «Dit wordt een magische, indrukwekkende ervaring voor een gezin dat de ultieme kerst wil vieren. Gasten mogen niet alleen in het houten huisje van de kerstman slapen, maar krijgen ook een kijkje achter de schermen van het officiële postkantoor tijdens onze drukste tijd van het jaar.»

Van de sneeuwscooter naar de Finse sauna

Gasten steken hun handen uit de mouwen en gaan een dag lang als elf aan de slag in het postkantoor van de kerstman. Ze krijgen een spoedcursus van hoofdelf en host Katja. Samen met haar team sorteren gasten de brieven van kinderen en volwassenen over de hele wereld. Maar er is meer werk te doen. Zo mogen de gasten onder andere aan de slag met het legen van brievenbussen en de post stempelen (met een heel speciale stempel) voordat die naar de kerstman gaat. Na hun verblijf weten ze alles over het reilen en zeilen van het postkantoor van de kerstman. En als de elfentaken erop zitten, krijgen de gasten traditionele Finse maaltijden, mogen ze op sneeuwscooters rijden, krijgen ze het noorderlicht te zien én gaan ze naar een Finse sauna. Een echt winterwonderland!

Gasten verblijven in het houten huisje van de Kerstman, op slechts een steenworp afstand van het postkantoor. De kamer in het houten huisje hangt vol met kerstversiering, waaronder traditionele Laplandse decoraties, allerlei elfenkleding en alles wat je mag verwachten van een Airbnb met elfen in de poolcirkel.

Van een elfie met de Kerstman tot kastanjes roosteren

De regels voor gasten van dit bijzondere verblijf zijn wat anders dan je ‘normale’ weekend weg tijdens de feestdagen.

● Vraag de kerstman netjes of je een elfie met hem mag nemen.

● In het houten huisje mag je geen laarzen aan. Sneeuw hoort niet thuis in de handgeweven Laplandse vloerkleden.

● Kastanjes roosteren bij het open vuur is toegestaan.

● Altijd een elf: een vilten hoed met een rinkelende bel en een netjes gestreken tuniek is de aanbevolen kleding in het dorp van de Kerstman.

Zo kan je winnen

Het exclusieve verblijf in Finland is beschikbaar voor drie nachten van 18 t/m 21 december 2023. 2 Gasten kunnen vanaf maandag 11 december om 11.00 uur een boekingsaanvraag indienen via www.airbnb.com/santa. Visit Finland biedt gasten gratis retourvluchten naar Rovaniemi vanaf de luchthaven Londen Heathrow via Finnair. Het verblijf is geschikt voor maximaal twee volwassenen en twee kinderen en is gratis, inclusief ontbijt en diner.

«Een verblijf in de houten hut van de kerstman in de betoverende poolcirkel in Finland is niet zomaar een vakantie, het is een reis naar de essentie van de feestdagen», aldus Amanda Cupples, General Manager van Noord-Europa bij Airbnb. «We zijn zo blij dat de hoofdelf haar ruimte deelt op Airbnb en dat een gezin in deze feestelijke accommodatie mag verblijven. Alle gezinsleden dragen bij aan het sorteren van kerstbrieven van kinderen van over de hele wereld. Ze zoeken ook avontuur op met sneeuwscooters, het noorderlicht en traditionele sauna's. Deze herinneringen zullen een leven lang meegaan.»

Om aandacht te vragen voor kinderen met speciale behoeften, doneert Airbnb eenmalig aan de Erityislasten Omaiset ELO ry. Deze organisatie zet zich in voor kinderen en jongeren met speciale behoeften (en hun naasten) in Lapland.

