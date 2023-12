Ontdek hoe je slim kunt besparen op het kerstdiner

Het onderzoek werd uitgevord door iVox in opdracht van Too Good To Go om de houding van Belgen ten opzichte van voedselverspilling en gedragspatronen tijdens de feestdagen in kaart te brengen.

Voedselverspilling is een van de meest urgente problemen van deze tijd en de komende feestdagen vormen daarop geen uitzondering. Elk jaar wordt 40% van het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd weggegooid. Volgens een nieuw onderzoek van Too Good To Go is voor meer dan de helft (54%) van de Belgen het een essentieel element van de feestmaaltijd om een grote verscheidenheid aan eten aan te bieden. Hoewel slechts een minderheid echt hele maaltijden weggooit, belandt een groot deel van alle voeding tijdens de feestdagen echter nog steeds in de vuilnisbak.

«Voedselverspilling beperken is niet alleen goed voor je portemonnee, het is ook goed voor de planeet en het is niet anders tijdens de feestdagen. We zien in deze periode dat sauzen, rauwe groenten en bijgerechten (denk: kroketten, aardappelen, pasta) het meest verspild worden. En dat is zonde, want er bestaan enorm veel manieren om deze restjes te verwerken en zo langer te genieten van al dat lekkere eten dat we met zoveel liefde hebben klaargemaakt», deelt Geertje Zegers, Country Director van Too Good To Go België.

Betaalbare en duurzame feestdagen

Voor één op vijf Belgen zijn de algemene prijsstijgingen een reden om minder eten te kopen voor de feesten. Ruim 2 op de 3 Belgen zal de voorkeur geven aan goedkopere producten of producten die in afprijzing staan omwille van de vervaldatum om tijdens de kerstdagen kosten te besparen.

Daarom heeft Too Good To Go haar top tips samengesteld over waar we rekening mee moeten houden voordat we boodschappen doen om de kosten laag te houden en onnodige voedselverspilling te voorkomen.

1. Plan je boodschappen goed

Zorg ervoor dat je de hoeveelheid voedsel aanpast aan het aantal gasten die elk gerecht op de kersttafel zullen eten. Kijk wat je nog in je voorraadkasten hebt voordat je je boodschappenlijstje opschrijft. Misschien heb je veel van de ingrediënten al in huis. Vergeet niet dat hetzelfde ingrediënt vaak in meerdere gerechten voorkomt, zoals eieren, aardappelen en uien - ingrediënten die gemakkelijk in grote hoeveelheden worden gekocht. Denk dus na over alle gerechten die je van plan bent te kopen voordat je meer koopt dan je nodig hebt.

2. Kies eten met een korte houdbaarheidsdatum

Op het laatste moment boodschappen doen voor het kerstdiner? Dan is het een goed idee om eten te kopen waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is verstreken, omdat ze toch meteen zullen worden gegeten. Wanneer voedselverspilling wordt verminderd, wordt ook de negatieve impact op het milieu verminderd omdat het niet onnodig wordt geproduceerd.

3. Geef de voorkeur aan recepten met ingrediënten die je regelmatig gebruikt

Herinner je je dat ene potje kruiden dat je vorig jaar kocht voor een kerstdiner, en daarna nooit meer hebt gebruikt? Zonde, toch? Kies daarom voor ingrediënten die je ook ná de feestdagen nog gebruikt. Scheelt ook een hoop stress tijdens de voorbereidingen, want tussen alle drukte door heb je geen tijd om uit te zoeken waar dat ene onbekende ingrediënt in de winkel ligt!

4. Het beste halen uit restjes

Sauzen, rauwe groenten en bijgerechten: dat zijn de meest verspilde etenswaren tijdens de feestdagen. Maar dat is vanaf nu verleden tijd! Met deze tip verspil je alvast nooit meer saus: wat er over is kan je gewoon invriezen, bijvoorbeeld in een bakje of in kleine porties in een ijsblokjesvorm. Het enige wat je hoeft te doen is ze au bain-marie opwarmen of rechtstreeks in de pan ontdooien. Krijg je je overschotten zelf niet op? 49% van de Belgen maakte al eens een doggy bag klaar voor zijn gasten. Helemaal geen gek idee dus om de restjes van het feestmaal mee te geven!

5. Denk eraan om te kijken-ruiken-proeven

Houd er rekening mee dat voedsel dat op de juiste manier wordt bewaard langer houdbaar is - eieren die in de koelkast worden bewaard gaan bijvoorbeeld enkele weken na de houdbaarheidsdatum mee. Gebruik je zintuigen om te beoordelen of voedsel met een ‘ten minste houdbaar tot-datum’ nog goed is om te eten, zelfs als de datum is verstreken. In veel gevallen kan eten en drinken nog lang na de THT-datum worden geconsumeerd.

