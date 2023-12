Ontdek waarom een ijsje na raclette een no-go is

IJs na raclette? Liever niet!

Vandaag duiken we in deze kwestie: of het wel zo'n goed idee is om ijs als dessert te eten na een raclette? Blijkbaar sla je effectief het ijsdessert beter over na een raclette. «Als het ijs in je maag belandt, koelt het de boel af en daarmee hardt de eerder gegeten raclettekaas uit. Dit maakt de kaas onverteerbaar voor je lichaam, wat kan leiden tot een opgeblazen gevoel en zwaarte in de buik», staat er te lezen in lifestylemagazine Biba. En denk maar niet dat sorbet beter is. «Alle desserten met ijs zijn verboden», stelt Le Journal des Femmes. In plaats daarvan kun je beter kiezen voor een fruitige salade met seizoensfruit zoals mandarijnen, appels en peren, om een opgeblazen gevoel en zwaarte in de maag te voorkomen.