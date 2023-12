Skip de winterdip: met deze foodhacks doorsta jij de donkere dagen

De dagen worden steeds korter en donkerder en de temperatuur blijft dalen: de winter staat voor de deur. Hoewel sommigen de winter als ‘the most wonderful time of the year’ ervaren, kan deze periode ook voor een sombere sleur zorgen. Het is minder lang licht en dat gebrek aan daglicht zorgt bij veel mensen voor minder energie en soms een minder goed humeur: de welbekende winterdip. Gelukkig kun je deze dip te lijf gaan met de juiste voeding. Diëtiste Dafna Tsadok-Hai van Factor, de oplossing voor gezonde kant-en-klaarmaaltijden, geeft tips over wat je het beste kunt eten om de donkere maanden door te komen

Boost je immuunsysteem met (vette) vis

Bij het versterken van je immuunsysteem denken de meeste mensen meteen aan fruit, vanwege vitamine C. Dat is zeker een belangrijke vitamine, maar het eten van vis is in de winter ook cruciaal. Het mooie van vis is dat je er alle kanten mee op kunt: zo kan je vis stomen, grillen, op brood of in de soep doen, verwerken in een pastasaus of in een salade. Vooral vette vis zoals haring, zalm, makreel, sardines en forel is erg gezond, want daar zit veel vitamine D in. Vitamine D draagt onder andere bij aan je immuunsysteem. Belangrijk in de winter dus, wanneer je vrienden, collega’s of kinderen om de haverklap ziek zijn en je immuunsysteem wel een boost kan gebruiken.

Ondersteun je huid met rode paprika

Heerlijk in Aziatische, Midden-Oosterse en Zuid-Amerikaanse gerechten, maar vooral ook rauw: rode paprika is een heel gezonde toevoeging aan je dieet, met name in de winter. Dit komt omdat paprika veel vitamine C bevat. Dafna: «Wat veel mensen niet weten is dat een paprika maar liefst 3 keer zoveel vitamine C bevat als een sinaasappel. Vitamine C helpt onder andere bij de opname van ijzer in je lichaam, wat helpt bij het op peil houden van je energielevel. Ook helpt vitamine C bij het in standhouden van je weerstand en daarnaast is het ook goed voor je huid. In de winter heeft je huid het flink te verduren met de kou, de regen en de droge lucht. Doe je huid daarom een plezier, door meer van deze veelzijdige groente te eten. Geen fan van paprika? Ook fruitsoorten als kiwi’s en sinaasappels of groenten als rode kool, spruitjes, boerenkool en peultjes bevatten veel vitamine C.»

Meer energie? Ga voor spinazie

Spinazie is een onmisbare superfood, zeker in de winter. Zo krijg je door het eten van spinazie naast een hoop vitamines onder andere ook de mineralen magnesium en ijzer binnen. Magnesium draagt bij aan het functioneren van je botten en spieren en ijzer ondersteunt het afweersysteem. Daarnaast zijn beide mineralen nodig voor de energieproductie van de lichaamscellen.

Verbeter je humeur met een gezonde darmflora

In de winter voelen we ons vaak wat minder lekker in ons vel, die bekende winterdip. Een gezonde darmflora, ook wel bekend als het darmmicrobioom, speelt een cruciale rol in onze mentale gezondheid. De connectie tussen de darmen en het brein, de hersen-darmas, is bewezen. Dafna: «Door gevarieerd te eten met groenten, fruit, volkoren, peulvruchten en gezonde vetten, houd je je darmen en humeur in balans. Suikers vermijden, stress beheersen en voldoende rust nemen dragen ook bij aan een stabiel humeur. Vooral in de winter is het slim bewust te kiezen wat je eet.»

Balans en variatie

Gebalanceerd eten is belangrijk, zeker in de winter. Dafna: «Zorg voor gebalanceerde maaltijden met een mix van langzame koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten om een stabiele bloedsuikerspiegel te behouden. Ook dat helpt bij het verbeteren van je energieniveau, én humeur.»