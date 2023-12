Expert geeft vijf tips voor een stralende winter glow: «Ook in de winter is zonnecrème cruciaal»

De winter is in het land en de koude dagen eisen hun tol voor het grootste orgaan van ons lichaam: onze huid. Droogheid, kloofjes en andere seizoensgebonden irritaties doen hun intrede. Daarom is dit hét moment om extra aandacht te besteden aan onze huid. Dr. Boulanger, esthetisch arts bij Lazeo, deelt vijf tips om je huid stralend te houden.

1. Doe geen kwaad

Voor je huid zorgen, betekent in de eerste plaats je huid observeren en luisteren naar wat ze nodig heeft. Ze geeft je duidelijke aanwijzingen over wat ze prettig vindt … en vooral ook over wat ze niet prettig vindt.

Het belangrijkste is om haar natuurlijke balans te respecteren. In een wereld met steeds complexere cosmetica is eenvoud vaak de sleutel. Dr. Boulanger raadt aan om te kiezen voor producten die zo neutraal mogelijk zijn en het gebruik van uitdrogende en irriterende zepen te beperken. Make-up mag, zolang die geen irritatie of droogheid veroorzaakt. Let dus op welke producten je gebruikt.

2. UV-bescherming: ja, ook in de winter

De zon blijft de belangrijkste oorzaak van huidveroudering, zelfs in de winter. Of het nu regent, waait of sneeuwt, UV-stralen blijven door de wolken dringen tot ze onze huidcellen bereiken.

We moeten onze huid dus beschermen met de juiste zonnecrème. Die voorkomt niet alleen UV-schade maar fungeert ook als barrière tegen winterse agressie. Het is een eenvoudige én efficiënte maatregel voor een stralende huid, en dit het hele jaar door!

3. Gecontroleerde peelings: voor een volledig geregenereerde huid

Gecontroleerde peelings bieden veel meer dan een eenvoudige verfrissing van de huid. Met werkzame stoffen zoals glycolzuur of trichloorazijnzuur reinigen deze behandelingen de huid in de diepte en stimuleren ze actief de celvernieuwing. In slechts drie of vier sessies worden poriën vernauwd en verminderen fijne lijntjes en huidvlekjes of verdwijnen ze zelfs helemaal. Aangezien het vermijden van de zon na een peeling essentieel is, is de winter het geschikte seizoen om voor deze behandelingen te kiezen!

4. Skinboosters: voorkom huidveroudering, diep vanbinnen

Om in te werken op de diepste huidlagen, kan ook een skinboosterbehandeling helpen, die heel nauwkeurig ingrijpt onder de huid. Met behulp van een flexibele canule brengt de behandelaar druppels hyaluronzuur aan, waardoor diepe hydratatie wordt bevorderd en de huidtextuur wordt verbeterd. De skinboosters werken zonder het gezichtsvolume of de gezichtsuitdrukking te veranderen. Het fijn gemicroniseerde hyaluronzuur vangt en herverdeelt water dankzij microdeeltjes.

5. Leef en eet gezond: dat is ook goed voor je huid

Basisgezondheidsadvies is ook efficiënt voor je huid. Kies voor een evenwichtige voeding, rijk aan groenten en gedroogd fruit, en drink voldoende water: het zijn goede gewoontes die schade aan de huid helpen voorkomen dankzij hun antioxiderende eigenschappen. Tabak, overmatig alcoholgebruik en verzadigde vetten vermijden en regelmatig bewegen zijn eenvoudige handelingen die de lymfedrainage en dus de elasticiteit van de huid helpen verbeteren!

