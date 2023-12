Dit is het populairste automerk van België in 2023

Het aantal elektrische auto’s van BMW die in België ingeschreven werden, is dit jaar bijna verdubbeld, van 7.000 in 2022 naar meer dan 13.000. Voor het eerst is bij BMW in België sinds enkele maanden meer dan de helft van alle inschrijvingen volledig elektrisch. Daarmee ligt de Belgische markt alvast stevig voor op de doelstelling van BMW dat tegen 2030 de helft van de wereldwijde verkoop elektrisch moet zijn.