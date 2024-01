Er was eens... Cappadocië: 7 hotspots die je moet bezoeken

Als je droomt van een reis naar een andere wereld, dan is Cappadocië de bestemming voor jou. Met zijn surrealistische landschappen en diepe geschiedenis is dit Turkse wonderland een reis waard die je niet snel zult vergeten.

Cappadocië staat bekend om het sprookjesachtige landschap, en dat mag je vrij letterlijk nemen. De unieke geologische formaties, gevormd door de erosie van vulkanische lava en as, worden 'feeënschoorstenen' genoemd. Het landschap is bezaaid met kegelvormige structuren, sommige wel 45 meter hoog, die door de tijd heen zijn uitgesleten en waarin oude culturen woningen, kastelen en zelfs complete ondergrondse steden hebben gegraven. In dit prachtige kader valt heel wat te beleven: van een vlucht met een van de beroemde luchtballons tot een tocht te paard of door een ondergrondse stad...

Paşabağ: waar feeën tot leven komen

De mooiste feeënschoorstenen bewonder je in Paşabağ. Daar bestaat het bovenste gedeelte van de cilindervormige feeënschoorstenen uit hard gesteente, waardoor het lijkt alsof de feeënschoorstenen een hoedje dragen. In Ürgüp prijken er zo drie exemplaren naast elkaar. De lokale inwoners gaven hen de bijnaam ‘the three beauties’.

Uçhisar kasteel: een uitzicht als geen ander

Stel je een gigantische, poreuze rots voor die naar de hemel reikt. Dit is Uçhisar kasteel, waar je een adembenemend uitzicht hebt over het Cappadocische landschap. Door de vele winkeltjes en kraampjes is dit kasteel de perfecte plek om de lokale cultuur op te snuiven.

Göreme openluchtmuseum: een venster op het verleden

Dit UNESCO Werelderfgoed, ooit een necropolis en later een klooster, staat vol met kerken uitgehouwen in de zachte rotsen, versierd met gedetailleerde muurschilderingen. De architecturale details en fresco's vertellen verhalen uit lang vervlogen tijden.

Avanos: van klei naar kunst

Avanos staat bekend om de vele pottenbakerijen. De rivier Kızılırmak stroomde in een vorig leven door het dorp en die oude rivierouvers brengen nu de perfecte klei voor unieke aardewerkstukken voort. Bij het familieatelier Kybele kan je deelnemen aan een keramiekworkshop en je eigen meesterwerk creëren. Ben je niet tevreden van het resultaat? Dan kan je een origineel bord, vaas of anders kunstwerk in de gigantische shop kopen. Al let je maar beter op het prijskaartje, want dat kan oplopen tot 13.000 dollar.

Vallei van Meskendir en Güllüdere: paardrijden in een sprookjesland

Cappadocië betekent eigenlijk 'het land van de mooie paarden', en die naam is niet gestolen. Er is immers geen betere manier om de schoonheid van de regio te ervaren dan te paard. Rijd tussen de feeënschoorstenen en langs weelderige wijngaarden, en ontdek afgelegen plekjes waar je met de auto niet kan komen. Zo is een tocht in de vallei van Meskendir of Güllüdere zeker een aanrader!

Ürgüp: heteluchtballonvaart boven wonderwereld

Je flaneert niet alleen tussen de feeënschoorstenen van Cappadocië. Je zweeft er ook boven, en dat op 500 meter hoogte. Elke ochtend stijgen er in de valleien nabij Ürgüp namelijk bijna 200 luchtballonnen op. Die trakteren je bij zonsopgang op een waanzinnig uitzicht over de vallei en de andere kleurrijke ballonnen. Hou zeker goed je ogen open, want wie weet merk je in de verte wel een kudde wilde paarden op.

Derinkuyu: een ondergronds labyrint

Derinkuyu, de grootste ondergrondse stad in Cappadocië, is een ingenieus netwerk van tunnels en kamers, die zich tot wel 85 meter onder de grond uitstrekken. Oorspronkelijk gebouwd in de Byzantijnse periode, bood Derinkuyu plaats aan duizenden mensen die zich hier konden schuilhouden voor indringers. De stad omvat alles van stallen, woonvertrekken, kerken tot scholen en wijnmakerijen. Een van de meest opmerkelijke aspecten van Derinkuyu is de gecompliceerde ventilatieschachten, die frisse lucht leverden aan de verschillende niveaus van de stad. Slechts een klein deel van de stad is vandaag voor het publiek toegankelijk, maar het biedt een fascinerend inzicht in de manier waarop mensen duizenden jaren geleden leefden.

