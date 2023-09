Flix ziet steeds meer passagiers op groene bussen en treinen stappen

De omzet in de eerste jaarhelft steeg 54 procent naar 860 miljoen euro. De aangepaste ebitda-winst (dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) kwam uit op 26 miljoen euro.

Treinritten

Flix is vooral bekend van de groene Flix-bussen, maar is in Duitsland ook actief als aanbieder van treinritten. In de VS opereert het onder de naam Greyhound, bekend van de iconisch grijze bussen.