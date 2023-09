Luchtvaartmaatschappij lanceert ‘verboden zone voor kinderen’ op internationale vluchten

De Turks-Nederlandse luchtvaartmaatschappij Corendon Airlines introduceert vanaf 3 november een ‘verboden zone voor kinderen’ op vluchten tussen Amsterdam en Curaçao. «Die zone in het vliegtuig is bedoeld voor reizigers zonder kinderen en voor zakenreizigers die in een rustige omgeving willen werken», aldus een persbericht van de luchtvaartmaatschappij.