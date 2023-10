Nachttrein Berlijn spoort vanaf de lente verder naar Praag: «We verwachten veel extra reizigers»

De nachttrein die sinds eind mei driemaal per week vanuit de Lage Landen vertrekt, heeft tot nu toe Berlijn als terminus. Maar zoals gepland, komt daar verandering in, meldt European Sleeper dinsdag in een persbericht. De nachttrein Brussel-Amsterdam-Berlijn zal vanaf de lente vier Europese hoofdsteden verbinden. Door spoorwerken was het traject tot in Tsjechië er niet vanaf het begin bij.

Extra reizigers

European Sleeper heeft alvast de nodige ’rijpaden’ verkregen. Maandag, woensdag en vrijdag vertrekt de trein om 19.22 uur in Brussel-Zuid. Na tussenstops in Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam en een resem andere Nederlandse en Duitse stations komt de trein ’s anderdaags rond 6.20 uur toe in Berlijn. Rond 8.30 uur arriveert de trein in Dresden en even voor 11 uur is de passagier in Praag. Wie op zondag, dinsdag en donderdag even na 18 uur vertrekt in Praag, is rond 9.30 uur in Brussel.