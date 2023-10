NMBS wil tegen 2032 30% meer treinreizigers vervoeren: «Meest ambitieuze plan ooit»

De NMBS zal op 10 december de eerste fase starten van haar plan om het treinaanbod fors uit te breiden, met de ambitie om tegen 2032 het aantal treinreizigers met 30% te doen toenemen. In de eerste fase blijven de uitbreidingen nog beperkt. De spoorwegmaatschappij moet ook nog steeds ritten schrappen wegens personeelstekorten.

Het vervoersplan geldt voor de periode december 2023 tot december 2026 en moet het aantal afgelegde treinkilometers in die periode met 7,4% doen stijgen. Volgens de spoorwegmaatschappij gaat het om het meest ambitieuze plan ooit. Tegen het einde van de periode zouden er wekelijks 2.000 treinen meer moeten rijden.

De eerste aanpassingen gebeuren op 10 december, zo meldt de NMBS in een persbericht. Reizigers kunnen ze al terugvinden in de reisplanner op de website en in de app van NMBS.

Comeback S53-trein tussen Gent en Lokeren

Nieuw in Vlaanderen is onder meer dat het station Noorderkempen op weekdagen de hele dag een tweede trein per uur van en naar Antwerpen-Centraal krijgt. Nu rijdt die tweede trein enkel tijdens de ochtend- en avondspits. Ook zal de S53-trein tussen Gent en Lokeren weer rijden, en op weekdagen verlengd worden tot Oudenaarde.

Die S53-voorstadstreinen reden al een tijdje niet meer wegens personeelstekorten. Drie S53-treinen kunnen nog steeds niet rijden omdat door werken in Gent-Sint-Pieters niet genoeg sporen beschikbaar zijn. Ter vervanging zal de IC-trein tussen Antwerpen-Centraaal en De Panne uitzonderlijk stoppen in Beervelde op de momenten dat er geen S53-trein is.

Personeelstekorten

De personeelstekorten zijn niet weggewerkt, want de NMBS snoeit in de plaats elders in het aanbod. Enkele P-treinen rond Geraardsbergen, Gent en Oudenaarde zullen vanaf december tijdelijk niet rijden. Ook de S32 tussen Puurs, Antwerpen-Centraaal en Essen zal minder vaak rijden dan gepland. De NMBS heeft volgens woordvoerder Dimitri Temmerman wel voldoende treinbegeleiders kunnen aanwerven dit jaar, maar nog niet iedereen is opgeleid.

In het zuiden van het land wordt de luchthaven van Charleroi beter bereikbaar met de trein. Rond Luik wordt op weekdagen het voorstadsnet uitgebreid.

