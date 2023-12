Ontdek de feestelijke kersttram die vanaf nu door Brussel rijdt (foto’s)

Kerst is in het land. Reden om te vieren voor MIVB, de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij. Ontmoetingen met de kerstman en zijn elfen, audio-aankondigingen in de vorm van kerstliederen, zuurstokken... En een tram in kerstkleuren op het MIVB-net: nog tot 5 januari halen ze alles uit de kast om een gezellige kerstsfeer te creëren.

De kersttram rijdt van 13 december tot 5 januari op lijn 92, die langs de Koningsstraat en de Louizalaan gaat. De tram is van binnen en van buiten versierd met kerstkleuren en LED-verlichting. Reizigers kunnen de kerstman ontmoeten en met hem op de foto gaan aan boord van de tram. Ze kunnen ook zelf een foto aanmaken met de kerstman, zonder dat die fysiek aanwezig is, door een QR-code te scannen die in de tram hangt. Reizigers houden beter ook de oren open: de haltes Sint-Maria, Kruidtuin, Koning, Louiza, Janson en Vanderkindere worden aangekondigd met kerstliederen gezongen door AkoeSTIB, het koor van het MIVB-personeel.

Ontmoeting met de kerstman

Op woensdag 20 en zaterdag 23 december palmen de kerstman en zijn elfen het MIVB-net in. De reizigers kunnen met hem op de foto en die ook ter plaatse laten afdrukken. Een niet te missen evenement, dat plaatsvindt op 20 december van 12.30 tot 15.30 uur aan boord van de kersttram op lijn 92 en op 23 december van 10 tot 14 uur in het station Rogier.

Inpakpapier

Na het grote succes van vorig jaar, heeft de MIVB besloten om het nog eens over te doen: reizigers kunnen hun cadeaus laten verpakken in de MIVB-stations. De inpakservice is beschikbaar in het station Rogier op zaterdag 23 en 30 december van 11 tot 15 uur. Er zijn twee soorten inpakpapier: met een netplan en met de nummers van de MIVB-lijnen.

In het station Rogier bevindt de stand zich naast de pop-up store van de MIVB, ter hoogte van de MIVB-BOOTIK. De pop-up store is open van 2 tot 23 december, van maandag tot zaterdag van 12 tot 18 uur, en verkoopt een hele reeks artikelen in de MIVB-kleuren, van schaalmodellen van bussen, trams en metro's tot voorwerpen gemaakt van gerecycleerde materialen en merchandising in de MIVB-kleuren. Heel wat originele cadeaus dus om onder de kerstboom te leggen.

Kerstkoor

Op zaterdag 16 december zijn de koorleden van 11 tot 15 uur aanwezig in station De Brouckère. AkoeSTIB, het koor samengesteld uit MIVB-medewerkers, zal op dinsdag 19 december tussen 12.30 en 13.30 uur te horen zijn in station Rogier. Van 21 tot 31 december zullen de stemmen van het MIVB-koor ook te horen zijn via de luidsprekers in de metrostations om de reizigers een vrolijk kerstfeest te wensen.

En tot slot…Zuurstokken!

De elfen van de kerstman delen snoepstokken uit aan de MIVB-reizigers. Ze stappen aan boord van de kersttram op woensdag 13, woensdag 20 en woensdag 27 december.