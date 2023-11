Storm Ciarán: deze treinen rijden vandaag niet

Woensdag kondigde infrastructuurbeheerder Infrabel enkele maatregelen aan omwille van de veiligheid. Zo geldt op het volledige spoornet een snelheidsbeperking van 80 kilometer per uur, met uitzondering van de hogesnelheidslijnen waar de snelheid beperkt wordt tot 160 km/u. De meeste P-treinen (piekuurtreinen) rijden niet.

De maatregelen veroorzaken vertragingen. «We hebben dat proberen oplossen door bepaalde treinen te beperken in hun traject», zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Zo stapelen de vertragingen niet te hoog op. «Enkele treinen zijn geschrapt. Voor S- en L-treinen is de impact beperkt.»

De hinder zal nog de rest van de dag aanhouden. Als de weersomstandigheden het toelaten, kunnen tegen 18.00 uur vanavond de snelheidsbeperkingen worden opgeheven. De NMBS raadt reizigers aan om hun reis vlak voor het vertrek te plannen via de reisplanner op de website of in de app.