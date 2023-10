Vakbonden kondigen staking van 96 uur aan op het spoor: «Ongenoegen was nog nooit zo groot»

«Spoorvakbonden kondigen 96 urenstaking aan», dixit de spoorbonden. Zo willen ze, uit onvrede over het verloop van de onderhandelingen over interne reorganisaties, het werk neerleggen van dinsdag 7 november 22 uur ’s avonds tot donderdag 9 november 22 uur. Zowat een maand later moet een tweede staking volgen, van de avond van dinsdag 5 december tot donderdag 7 december 22 uur.

Hoge werkdruk

De bonden stellen dat ze de voorbije weken geconfronteerd werden met eenzijdige beslissingen in het kader van interne reorganisaties bij de Belgische spoorwegen. Daarbij werden volgens hen «elementaire principes van het sociaal overleg niet gerespecteerd», dixit ACOD Spoor, ACV Transcom en ACLVB. Een laatste verzoeningsvergadering afgelopen dinsdag leverde geen vergelijk op. De bonden nemen onder meer de plannen van de directie om de opstarttijd van de treinbegeleiders in te korten niet.

«Tweemaal een 48 urenstaking is zeer ongebruikelijk, maar het ongenoegen op de werkvloer is dan ook nog nooit zo groot geweest», zegt Günther Blauwens, Vlaams voorzitter ACOD Spoor in het persbericht. «De heersende personeelstekorten verhogen de werkdruk. Het personeel wordt elke dag geconfronteerd met falende werktools en een onwerkbare spoorwegstructuur. Er is meer dan ooit nood aan stabiliteit bij het spoor.»