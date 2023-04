Laurent plant zijn Ronde van Vlaanderen van 1.351 km

Gepresenteerd door Native

Laurent, binnenkort 40 jaar oud, snelt door de week over de Brusselse fietspaden naar zijn werk, en in het weekend over de Vlaamse, voor zijn plezier en om zijn conditie op peil te houden. Hij heeft met andere woorden ruimschoots de gelegenheid gehad om met eigen ogen de metamorfose van fietspaden over het hele land te kunnen aanschouwen.

Dat onze wegen de voorbije jaren meer en meer in het teken gingen staan van zachte mobiliteit, is niemand ontgaan. Met de opmars van de fiets als vervoermiddel doorkruisen steeds meer mensen al fietsend zowel de hoofdstad als de rest van het land. Zo gebeurt 16% van alle verplaatsingen in België met de fiets. En ook de infrastructuur volgt, weet Laurent, een 39-jarige Brusselaar. «Het is verbazingwekkend om te zien hoe snel de verkeerswegen werden aangepast om fietsen niet alleen gemakkelijker, maar ook veiliger te maken.»

Een gemakkelijkere en aangenamere route

Laurent, boekhouder van beroep, woont in de Brusselse rand en pendelt elke dag naar de hoofdstad voor zijn werk. Vroeger nam hij daarvoor liever de auto dan het openbaar vervoer, maar sinds drie jaar neemt Laurent – weer of geen weer – de fiets om naar het werk te gaan. Een bewuste keuze die meer dan één reden heeft: «Tijdens de lockdown kreeg ik de kans om eens goed na te denken over mijn verplaatsingsgewoontes. Vandaag sport ik bijna elke dag. Bovendien is er eigenlijk geen enkel excuus meer om niet te fietsen. Vijf jaar geleden waren sommige straten erg gevaarlijk met de fiets, maar vandaag is het veel makkelijker, veiliger en dus aangenamer om al fietsend naar het werk te gaan.»

Vlaanderen doorkruisen met de fiets

Die evolutie is uiteraard geen toeval. Dankzij Europese fondsen zijn er tal van bouw- en vernieuwingsprojecten van fietspaden en verwante infrastructuur aan de gang in België. «Ik breng zelfs steeds meer weekends door in verschillende uithoeken van Vlaanderen tijdens mijn lange fietsroutes. Fantastisch gewoon!» Wanneer we hem vragen of hij zich aan het voorbereiden is op de Ronde van Vlaanderen, moet Laurent lachen: «Nee, dat is iets te ambitieus. Ik volg mijn eigen ritme. Maar ik zou wel graag over een paar maanden of zelfs jaren heel Vlaanderen willen doorkruisen op de fiets.» Wedden?

