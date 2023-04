551 scholen doen mee aan eerste Open Scholendag

Op vrijdag 12 mei zullen 551 scholen verspreid over heel Vlaanderen deelnemen aan de eerste editie van de Open Scholendag. Al wie overweegt om in het onderwijs te stappen, kan die dag een kijkje gaan nemen in een school in de buurt. Dat meldt minister van Onderwijs Ben Weyts, die tevreden is met het hoge aantal deelnemende scholen.