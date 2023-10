Aanslag in Brussel: extra beveiliging bij Kinepolis in Brussel en Koninklijke Musea Schone Kunsten

Cinemagroep Kinepolis voorziet extra veiligheidspersoneel voor de bioscoop in Brussel nu dreigingsniveau 4 van kracht is in de hoofdstad. Kinepolis zet er ook in op extra waakzaamheid, meldt de woordvoerster. Ook de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België voorzien extra beveiliging, zo meldt de woordvoerster. De musea blijven open.

«Zolang er dreigingsniveau 4 is, is er extra waakzaamheid en voorzien we extra security voor Kinepolis Brussel. De voorstellingen gaan wel door zoals gepland», zegt Kinepolis-woordvoerster Anneleen Van Troos. Gezien het dreigingsniveau is Kinepolis extra alert voor de Brusselse bioscoop, klinkt het.

Extra beveiliging bij Koninklijke Musea Schone Kunsten

«We hebben besloten open te blijven, we hebben geen richtlijnen gekregen om te sluiten. We hebben de beveiliging versterkt», zegt Hélène Lebailly, woordvoerster van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. De musea voorzien extra bewakingspersoneel. Voor het overige zijn er geen speciale maatregelen voorzien. Ze wijst erop dat de musea sowieso een basisbeveiliging hebben en dat er geen reden tot paniek is.

Onder de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België vallen zes musea. Het gaat om het Musée Old Masters Museum, het Musée Modern Museum, het Musée Magritte Museum en het Musée Fin-de-Siècle Museum aan het Koningsplein en de Regentschapsstraat in hartje Brussel, alsook het Musée Wiertz Museum en het Musée Meunier Museum in Elsene.

Lees ook Dader van aanslag in Brussel neergeschoten in café: overleden op weg naar ziekenhuis