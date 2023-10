Dader van aanslag in Brussel neergeschoten in café: overleden op weg naar ziekenhuis

Overleden na poging tot reanimatie

Abdesalem werd neergeschoten in een café in de Van Ooststraat in Schaarbeek, vlakbij het Verboekhovenplein. Een getuige zag hem daar zitten en verwittigde de politie. Ploegen van de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) gingen ter plaatse, waarna het tot een schietpartij kwam. Daarbij werd de verdachte in de borst geraakt. De man werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed onderweg naar of in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De man is een 45-jarige Tunesiër die illegaal in ons land verbleef en geseind stond bij politie.