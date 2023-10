Twee doden bij terroristische aanslag in Brussel: dreigingsniveau in Brussel naar niveau vier

«Er zou sprake zijn van twee dodelijke slachtoffers. Het onderzoek is volop bezig», klinkt het bij de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene. Het zou gaan om Zweden, die afgezakt waren naar Brussel om de wedstrijd tegen België te bekijken. De juiste omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk. Voorlopig zou nog geen verdachte zijn opgepakt. Op sociale media circuleren video’s waarop de schietpartij en de schutter, gehuld in een fluo-oranje jas en een witte helm, te zien zouden zijn.

Strijder van Islamitische Staat

In een opeisingsvideo verklaart een man in een gelijkaardige jas in het Arabisch met een Tunesisch accent dat hij een strijder van Islamitische Staat is en net drie Zweden heeft neergeschoten. Het Nationaal Crisiscentrum vraagt de beelden niet te verspreiden.