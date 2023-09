Aardbeving Marokko: dodental loopt op tot 2.000, nog steeds naschokken in aardbevingsgebied

In de meeste gevallen zijn de naschokken niet voelbaar. Het hoofd van de seismische monitoring- en waarschuwingsdienst spreekt van een positieve ontwikkeling, maar wijst erop dat eerder beschadigde gebouwen nog kunnen instorten door naschokken. Op meerdere plekken hebben mensen de tweede nacht op rij buiten doorgebracht uit angst voor instortingsgevaar of omdat hun woningen zijn verwoest.

Reddingswerkers zoeken ook zondag onder het puin naar overlevenden van de beving, waarvan het epicentrum in de regio Al Haouz in het Atlasgebergte lag. Zij moeten slachtoffers in onder meer afgelegen gebieden zien te bereiken, wat wordt bemoeilijkt omdat een weg tussen Marrakech en het gebergte deels is geblokkeerd door brokken die van een klif zijn gevallen. Ook andere wegen zijn geblokkeerd.

Voorlopige balans

Het gaat om een voorlopige balans, verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. De aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter, vond vrijdagavond plaats in bergachtig gebied ten zuiden van Marrakech. Heel wat wegen zijn vernield, waardoor het rampgebied moeilijk te bereiken is.

Zoektocht gaat verder

Meer dan de helft (1.293) van de dodelijke slachtoffers werd geteld in de regio Al-Haouz en nog eens honderden (452) in het meer zuidelijke Taroudant. Het gaat om ruraal gebied in het Atlasgebergte. Volgens het Marokkaanse persagentschap MAP zet het leger humanitaire en logistieke middelen in, zowel te land als vanuit de lucht, om mensen op te sporen en te bevrijden. In het gebied van Al-Haouz werd ook een veldhospitaal opgezet.