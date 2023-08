Adele komt op voor fan in publiek: «Laat hem met rust!» (video)

In de video is te zien hoe een jongeman geniet van Adele haar concert. Daarbij staat hij recht, en zit hij dus niet op zijn stoel. Dat bevalt de mensen die achter hem zitten niet, waarop ze meerdere malen de jongeman komen storen en hem aanmanen te gaan zitten.

Plezier

Adele – die op dat moment ‘Water Under The Bridge – aan het zingen is, ziet het allemaal voor haar neus gebeuren. Ze onderbreekt de song en vraagt onmiddellijk wat er aan de hand is. «Waarom vallen jullie hem lastig? Laat hem met rust», reageert ze. «Maak je geen zorgen, lieve schat, ze laten je vanaf nu met rust. Geniet maar van de show.»