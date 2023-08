Nelly Furtado, Justin Timberlake en Timbaland brengen nummer uit

Hun vorige samenwerking, ‘Give it to me’, dateert alweer van 16 jaar geleden. Timbaland deelde nog niet mee wat de titel van het nummer zal zijn, wel maakte hij bekend dat de song op 1 september zal verschijnen.

Nieuwe plaat

Het nummer werd gemaakt naar aanleiding van Timbalands nieuwe plaat, die in november zou uitkomen. Het is van 2009 geleden dat de producer nog een album uitbracht. Timbaland werkte eerder samen met grote namen zoals Missy Elliott, Aaliyah en Jay-Z. De eerdere samenwerking van Furtado, Timberlake en Timbaland, ‘Give it To Me’, werd een gigantische wereldhit.