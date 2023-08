Fan zit plots met Billie Eilish in economy class op vlucht naar Engeland (video)

Het komt ook niet zo vaak voor, want de meeste sterren van dat kaliber hebben een eigen privéjet of vliegen op z’n minst in business class. Niet Billie Eilish, die zo klimaatvriendelijk mogelijk probeert te reizen. Zo zat de ‘Happier than Ever’-zangeres, die vorig weekend nog Pukkelpop aandeed, enkele dagen geleden op een vlucht naar Engeland.