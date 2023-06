Amerikaanse marine hoorde fatale implosie van Titan mogelijk zondag al

Anomalie

«De Amerikaanse marine voerde een analyse uit van akoestische gegevens en ontdekte een anomalie die consistent was met een implosie of explosie in de buurt van waar de Titan-onderzeeër opereerde toen de communicatie verloren ging», verklaarde een hoge functionaris van de Amerikaanse marine aan The Wall Street Journal. De informatie werd volgens de functionaris onmiddellijk gedeeld om te helpen bij de zoek- en reddingsmissie.