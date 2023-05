Angèle in Chanel en Lagerfelds kat: dit was het Met Gala 2023

Karl Lagerfeld was een van de meest extravagante figuren uit het modelandschap. Hij ontwierp voor de grootste ontwerpers ter wereld, van Balmain tot Valentino. Vooral als hoofdontwerper voor Chanel drukte hij zijn stempel: hij is de man achter de wereldberoemde handtas met de kettingriem en de brede integratie van het CC-logo op accessoires, riemen en in prints. Zijn persoonlijkheid ging evenwel net zo vlot over de tongen. Lagerfeld is berucht om zijn stigmatisering van dikke mensen en zijn haat voor joggingbroeken (wereldberoemd is zijn citaat: «joggingbroeken dragen, iseen teken van mislukking. Je verloor de controle over je leven, dus je kocht een joggingbroek»). En dan was er nog zijn liefde voor zijn kat Choupette, die na zijn dood in 2015 zo’n 1,3 miljoen pond geërfd zou hebben.