Antwerpse bisschop Johan Bonny reageert op VRT-reeks ‘Godvergeten’: «Kerk probeert al jaren te luisteren»

De Antwerpse bisschop Johan Bonny betreurt dat de Kerk niet aan het woord komt in de VRT Canvas-reeks ‘Godvergeten’ en benadrukt de inspanningen die de Kerk al jarenlang onderneemt om slachtoffers van seksueel misbruik bij te staan. Dat zei hij maandag in ’De ochtend’ op Radio 1. «Ik ben eigenlijk geen priester geworden om dit nog te moeten opkuisen, maar we doen het.»

Vorige week dinsdag werd de eerste aflevering uitgezonden van de vierdelige reeks, dat het jarenlange seksueel misbruik in de Kerk in beeld brengt. Hoewel de bisschop over de concrete inhoud van de reeks pas wenst te reageren nadat alle afleveringen zijn uitgezonden, erkent hij dat de Kerk «de ernst altijd onderschat had». «Het mocht niet gebeuren.»

Toch vindt Bonny het belangrijk dat de reeks niet de indruk wekt dat «dit voorbij is gegaan aan de diepste emoties van diegenen die in de Kerk daarvoor verantwoordelijkheid hebben opgenomen». Hij heeft sinds zijn aantreden in 2009 naar eigen zeggen «elke dag gedacht aan die kwestie, en velen in de Kerk met mij».

Geen 13 jaar nietsdoen

De bisschop benadrukt daarom de inspanningen die de Kerk de afgelopen jaren ondernam om te luisteren naar slachtoffers. «Zij zijn al jaren op verschillende manieren en gradaties aan het woord en de Kerk probeert al jaren te luisteren», klinkt het. «Ik weet hoeveel dossiers en mensen bij de Kerkcommissie zijn gepasseerd. Men mag echt niet de indruk wekken dat we 13 jaar lang niets gedaan hebben.»

Verder wees Bonny op de jaarlijkse communicatie over de problematiek, onder meer wat de begeleiding van daders van seksueel misbruik betreft. De bisschop hekelde dat die gegevens niet aan bod komen in de reeks, en onderstreepte tegelijk dat slachtoffers altijd welkom zijn om hun verhaal te doen. «Er ligt geen drempel aan de deur.»

«Ik behoor tot een groep van bisschoppen die benoemd zijn in 2009. Al die feiten dateren van voor mijn tijd. Ik ben eigenlijk geen priester geworden om dit nog te moeten opkuisen. Maar goed, wij nemen onze verantwoordelijkheid en wij doen het.»

Collectieve reactie

Vorige week donderdag lieten de Vlaamse bisschoppen in een persbericht al weten dat de uitzending een «diepe indruk» had gemaakt. «We waarderen de slachtoffers voor de moed om met hun verhaal naar buiten te komen. We leven met hen mee en begrijpen hun boosheid en frustratie tot op vandaag. Wat de Kerk ook doet, zij kan hun trauma en leed niet ongedaan maken», klonk het.