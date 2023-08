Archeologen melden «supervondst» in Mexicaanse tempel: offers van Azteken

Historische stad

De huidige metropool Mexico-Stad was ooit de hoofdstad van het Azteekse rijk Tenochtitlan (1325-1521). De hoofdtempel was het religieuze centrum van Tenochtitlan - een stad die destijds met 200.000 inwoners een van de grootste ter wereld was. De tempel werd in verschillende fasen uitgebreid tot hij werd vernietigd door de Spaanse veroveraars.