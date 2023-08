Drie doden bij racistisch gemotiveerde schietpartij in Jacksonville: «Hij richtte zich enkel op zwarte mensen»

Wapenbezit in VS

De VS beschikken over meer individuele wapens dan inwoners, vooral dankzij het gemak waarmee Amerikanen er toegang toe hebben. Eén op drie volwassenen bezit er minstens één wapen en bijna één op de twee volwassenen woont in een huishouden waar er minstens één aanwezig is. Het gevolg hiervan is het zeer hoge sterftecijfer door vuurwapens in de VS.