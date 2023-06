Argentijnse is eerste vrouw aan het hoofd van Wereld Meteorologische Organisatie

De WMO is de overkoepelende gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties (VN) op het gebied van weer, klimaat en water en is gevestigd in het Zwitserse Genève. Ze speelt een sleutelrol in het toezien en anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering. De WMO is ook bevoegd voor het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een werkgroep van experts die de risico’s van klimaatverandering evalueren.