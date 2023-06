YouTube schorst tijdelijk account van Acid na Reuzegom-video: «Intimidatie en cyberpesten»

Woensdag plaatste Acid, het alias van Nathan Vandergunst, een expose-video over Reuzegom online, met de titel ‘Mijn top 5 Reuzegommers’. In die video, die intussen offline gehaald werd, nagelt hij vier (in plaats van vijf) Reuzegommers aan de schandpaal na de dood van Sanda Dia. Daarin deelde hij niet alleen de namen en foto’s van die Reuzegomleden. Hij deelde ook bijvoorbeeld de naam van het restaurant van de ouders van een bepaald Reuzegom-lid. Twee van de vier leden die hij in de kijker zet, waren niet rechtsreeks betrokken bij de doop van Sanda Dia.

Een brug te ver vonden de advocaten van de Reuzegommers. Zij hadden het over «strafbare» feiten. Tot nu toe is nog niet bekend of een van de vier genoemde leden een klacht zal indienen of niet. Enkel dan kunnen er gerechtelijke stappen ondernomen worden. De video, die woensdag al 200.000 views haalde, werd afgelopen nacht al offline gehaald «wegens schending van het beleid van YouTube inzake intimiderende en kwetsende content».

Reactie Acid

Acid reageerde woensdag nog via Instagram op de ophef rond zijn video en het kritische artikel van Het Nieuwsblad. «Wanneer recht niet langer synoniem is van rechtvaardigheid hebben burgers het recht te weten wie hun toekomstige politici, rechters of tandartsen zullen zijn. Sanda’s ouders, vrienden en familie hebben in een nationale krant moeten lezen hoe hij uur na gemarteld werd. Het heeft sensatie en clicks – en daarmee geld – opgeleverd voor het Nieuwsblad. Wanneer ik het verhaal aanvul met het volledige systeem dat achter reuzegom zit gaat het ineens te ver. Twee maten, twee gewichten.»

Ondanks dat de video offline gehaald werd, circuleert de video nog volop op TikTok en YouTube.