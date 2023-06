Australische politie blijft zoeken naar vermiste Céline: «Maar lichte sneeuwval bemoeilijkt zoektocht»

De politie zegt nog steeds te zoeken aan de wandeling bij de Philosopher Falls. Daarbij zijn zoekteams op de grond en een politiedrone ingezet. Later op de dag kan ook een politiehelikopter de lucht in, als de weersomstandigheden dat toelaten.

Volgens de update van de politie werd Céline het laatst gezien in het plaatsje Waratah op 17 juni, op een tiental kilometer van de wandeling. Die staat te boek als eenvoudig, maar het is momenteel winter in Australië. «De weersomstandigheden zijn slecht, met lichte sneeuwval in het gebied», aldus de politie.