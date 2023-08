Autoverzekeringen fors duurder door inflatie

Autoverzekeringen worden in Nederland steeds duurder. In een paar maanden tijd zijn de premies voor de verzekeringen fors gestegen. Autobezitters betalen nu bijna 20 procent meer premie dan een jaar geleden. Zelfs de wettelijk verplichte WA-verzekering werd fors duurder. De premie is op jaarbasis gestegen met bijna 160 euro. De stijging van de premie is vooral te wijten aan de inflatie en duurder geworden materialen. Ook werd er vaker schade gemeld en werden er meer reparaties uitgevoerd. Het kan voor de aanbieders van autoverzekeringen daardoor niet meer uit om tegen een lager tarief een autoverzekering aan te bieden.

Premie autoverzekering is even slikken

Wie de premie voor de autoverzekering heeft gezien, moest waarschijnlijk wel even slikken. Zelfs de meest uitgeklede autoverzekering, de wettelijk verplichte WA-verzekering, is met bijna 20 procent in premie omhooggegaan. Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste wordt alles in Nederland duurder, waardoor ook de autoverzekeringen in premie stijgen. Dat heeft te maken met de inflatie. Er zijn daarnaast hogere kosten bij reparatie van auto’s. De lonen van monteurs gingen omhoog en ook de onderdelen voor de reparatie zijn fors duurder geworden.

Daarnaast waren er in 2022 10 procent meer ongelukken in vergelijking met een jaar eerder. Daardoor moeten auto’s vaker gerepareerd worden en betekent dit dat verzekeraars vaker de schade moeten vergoeden. Deze extra kosten worden versleuteld in de premies van de verzekeringen. Online autoverzekeringen vergelijken is dan ook een goede zet als je niet te duur uit wilt zijn in deze tijd. De ene aanbieder is de andere niet, en dat geldt niet alleen voor de premies, maar ook voor de services die geboden worden binnen de verzekering. Zo krijg je bij een auto verzekering van Allianz Direct bijvoorbeeld altijd vervangend vervoer als je autoschade hebt. Let dus niet alleen op de premiehoogte, maar ook op de dekking van de autoverzekering. Er kunnen flinke verschillen zijn tussen de verschillende verzekeraars. Reparaties zijn fors duurder

Dat de premies van autoverzekeringen zo hard stijgen, komt ook door de prijzen van reparaties. Die zijn er zeker niet goedkoper op geworden. Als gevolg van de inflatie zijn er steeds meer beroepsgroepen die meer loon hebben geëist. Daardoor krijgen de monteurs nu meer arbeidsloon, maar worden reparatiebedrijven geconfronteerd met stijgende arbeidskosten. Daarnaast is het lastig om aan bepaalde onderdelen te komen, en zijn de prijzen van goed verkrijgbare onderdelen ook gestegen. Om deze reden kunnen verzekeraars niet anders dan de premie verhogen.

Ook de premies van uitgebreidere dekkingen zoals de WA beperkt casco verzekering zijn gestegen. Bij een dergelijke verzekering is niet alleen de schade aan de auto van de tegenpartij gedekt, maar ook de schade aan de eigen auto. Het gaat dan om schade door diefstal, inbraak, of als gevolg van weersomstandigheden. Wie een dekking voor schade door eigen schuld nodig heeft, is aangewezen op de allrisk autoverzekering. Maar ook deze autoverzekering is behoorlijk in premie gestegen.

Premies verdubbeld

De premies van autopolissen stijgen al langere tijd. De verplichte WA-autoverzekering is in vergelijking met zeven jaar geleden zelfs verdubbeld in prijs. Inwoners van Noord- en Zuid-Holland zijn de consumenten die het meeste voor hun autoverzekering moeten betalen. Toch stegen de premies daar niet het hardst. De premie van de autoverzekering kan verschillen per regio en als gevolg van kenmerken van de bestuurder, zoals bijvoorbeeld leeftijd en soort auto. Met name autobezitters in Drenthe, Groningen en Friesland betalen fors meer voor hun autoverzekering. Zij kregen per saldo de meeste premieverhoging opgelegd. Maar consumenten die van plan zijn om te wisselen van woonplek, worden aangeraden om autoverzekeringen opnieuw te vergelijken. Voordeliger uit bij een verhuizing

De premie is namelijk afhankelijk van waar je woont. Als je binnenkort gaat verhuizen, kan het dus zo zijn dat je op je nieuwe woonplek opeens meer of minder premie moet bepalen. Zelfs binnen dezelfde gemeente kunnen er verschillen in de hoogte van de premie zijn. De premie wordt namelijk berekend aan de hand van de wijk of postcode waar de auto staat. Als er in die wijk of postcode meer auto-inbraken worden gepleegd, stijgt de premie van de autoverzekering daardoor. Maar als je in een veiligere wijk gaat wonen, kan de autopremie daardoor fors dalen. Daardoor is de premie afhankelijk van je woonadres. Jongeren betalen het meest