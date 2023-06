«Aziatische hoornaar volledig uitroeien in België kan niet meer»

De Aziatische hoornaar of Vespa velutina is al enkele jaren aan een enorme opmars bezig in onze contreien. De wespensoort is een invasieve exoot en vormt een bedreiging voor de honingbij die al jaar en dag in onze contreien rondvliegt. Door de honingbij te belagen, betekent de exoot ook slecht nieuws voor de land- en tuinbouw: bijen vervullen als bestuivers immers een belangrijke rol.