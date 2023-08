Baby achtergelaten in wassalon: kind werd geïdentificeerd

De baby die afgelopen zaterdag werd achtergelaten in een wassalon in de Brusselse gemeente Anderlecht, is geïdentificeerd. Dat meldt de politie. Een man die beweert de vader van het kind te zijn, heeft zich bij de politie aangeboden, en de identiteit van de moeder opgegeven. Die kon zelf evenwel nog niet opgespoord worden, klinkt het bij de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst).

Een onbekende vrouw had de drie maanden oude baby afgelopen zaterdag achtergelaten in een wasserette in de Kliniekstraat in Anderlecht. De vrouw ging de wasserette omstreeks 16.50 uur binnen met een grijze kinderwagen en liep na enkele ogenblikken weg in de richting van de Brogniezstraat. Ze droeg een witte sweater en een zwarte korte broek. In de kinderwagen lag een baby, een meisje van ongeveer drie maanden oud.

Het was een buurtbewoonster die zaterdagnamiddag de hulpdiensten verwittigde toen ze het huilende kind aantrof in de wasserette. De hulpdiensten brachten het meisje meteen over naar het ziekenhuis voor een medisch onderzoek. De politie probeerde sindsdien op basis van het buurtonderzoek en de beschikbare camerabeelden de vrouw die het kind had achtergelaten te identificeren of terug te vinden, maar dat leverde geen resultaat op.

Opsporingsbericht

Donderdag liet het Brusselse parket dan een opsporingsbericht verspreiden met beelden van de baby en de vrouw.

«Intussen hebben we een mogelijke identiteit», zegt Sarah Frederickx, woordvoerder van de politie Brussel Zuid. «Een man die beweert de vader te zijn, maar het kind nooit erkend heeft, heeft zich bij de politie aangeboden en de identiteit van de moeder opgegeven. Die vrouw hebben we voorlopig nog niet teruggevonden. Zodra dat gebeurd is, zal DNA-onderzoek volledig uitsluitsel moeten brengen. Het kind verblijft intussen nog steeds in het ziekenhuis, in afwachting dat het naar een geschikt gastgezin kan.»

