BEKIJK. Ternatse reuzen krijgen eerste plaats van België bij Unesco-fotowedstrijd

De foto, gemaakt door Femke Den Hollander, toont een groep reuzenmakers, druk in de weer met een reuzenhoofd. Daarnaast legt een cameraman het proces vast in kader van het project ‘Focus Vakmanschap’.

Winnaar uit Oostenrijkse wijnstreek

Bij de Belgische genomineerden waren ook twee foto’s van het jaarlijkse Pikkelingfestival in de Faluintjesstreek, een Antwerpse liermaker en een reus gemaakt door twee scholen in Kontich. Op Europees niveau ging de gouden medaille naar een foto uit de Oostenrijkse wijnstreek. De tweede en derde plaats waren respectievelijk voor een Duits historisch toneelstuk en de Finse saunacultuur.

De Unesco Conventie voor Immaterieel Erfgoed ontstond in 2003. België zette in 2006 zijn handtekening en was er dus vroeg bij toen de richtlijnen twee jaar later van kracht werden. Sindsdien prijken 676 vormen van immaterieel erfgoed uit 140 landen op de Unesco-lijsten. Zestien daarvan zijn afkomstig uit België. Later dit jaar stelt ons land nog twee dossiers voor op de bijeenkomst in Botswana. Mogelijk worden de Geelse gezinsverpleging en traditionele irrigatie dan ook erkend.