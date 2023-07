België ontsnapt aan ergste onweer

Zondagmiddag is er een onweerszone over het land getrokken. In de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg was code oranje van kracht. Het KMI kondigde dat aan nadat de modellen aangaven dat er hagelstenen met 5 centimeter doorsnede zouden kunnen vallen. Uiteindelijk ging het vooral om hevige regen, felle bliksem en hier en daar hagelbollen met een beperkte omvang. Tegen 17 uur ‘s middags was het ergste voorbij en trok het onweer naar Nederland en Duitsland.

Maandag start in de meeste streken zonnig. In het oosten is het grijs met lage bewolking of mist. Later krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar links of rechts kan een buitje vallen. De maxima liggen tussen 21 en 27 graden.