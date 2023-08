België sluit zich aan bij internationale coalitie rond voedzame schoolmaaltijden

In de jaren voor de pandemie was er een gestage afname van honger in de wereld. Maar COVID-19 en de oorlog in Oekraïne hebben die vooruitgang grotendeels tenietgedaan. «Wereldwijd zijn er maar liefst 153 miljoen kinderen die niet weten wanneer hun volgende maaltijd zal zijn. En dat heeft een enorme impact op hun gezondheid en leervermogen, en dus hun toekomst», zegt Gennez. «Er is een simpele oplossing: schoolmaaltijden. Door zich aan te sluiten bij de School Meals Coalition gaat België mee de strijd aan tegen honger bij kinderen.»