Belgische onderzoekers vinden oorzaak longschade bij ernstig zieke covidpatiënten

Een complement is een groep eiwitten die doorgaans in de lever wordt aangemaakt. «We zagen echter dat de longen zelf ook heel wat eiwitten van het complementsysteem gingen aanmaken», legt longarts en immunoloog Bart Lambrecht uit. De ongecontroleerde activiteit van die eiwitten beschadigt longblaasjes, waardoor zuurstofopname moeilijk wordt.

Hoopvol over nieuwe behandelingen

De onderzoekers zijn hoopvol over nieuwe behandelingen en zagen al succes met medicijnen tegen interleukine-6. Die worden meestal ingezet bij de behandeling van reuma, maar blijken ook bij COVID-19 effectief. Meer onderzoek is nodig om te bepalen of het direct blokkeren van het complementsysteem ook baat kan hebben. «Onze eerste resultaten met de complementremmer zilucoplan van UCB waren veelbelovend, maar de studie was te klein om conclusies te trekken», aldus Bart Lambrecht.