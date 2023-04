Berlusconi ligt op intensieve zorgen door hartproblemen

De 86-jarige Berlusconi ligt op een hartafdeling in het ziekenhuis San Raffaele in Milaan, voegde die bron eraan toe, ter bevestiging van berichten in de Italiaanse media. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA werd hij woensdagochtend opgenomen in het ziekenhuis en is zijn toestand momenteel stabiel.