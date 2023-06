Britse leerlingen opgelicht met ‘gelekte’ examens: «Het zijn hopeloze studenten»

In het Verenigd Koninkrijk zijn studenten opgelicht nadat ze zogenaamde ‘gelekte’ examens hadden gekocht via sociale media. Honderden tot duizenden ponden hadden sommige studenten daarvoor over, maar het examen kregen ze uiteindelijk nooit te zien. En hun geld? Dat waren ze kwijt aan de oplichters.

Aan Britse middelbare scholen moeten scholieren op 16 en 18-jarige leeftijd eindexamens afleggen, de befaamde GCSE en A-levels. Het is voor veel studenten een stressvolle periode. Sommigen zijn dan ook tot veel bereid om te slagen, zoals de aankoop van gelekte examens.

Accounts op TikTok claimen dat zij die GCSE en A-level examens verkopen. Als je contact met hen opneemt, word je doorverwezen naar de verkoper op Instagram, waar je te horen krijgt hoeveel duiten je voor een examen mag neertellen. Prijzen variëren van zevenenhalf pond tot zelfs vierduizend pond. Nadat je betaald hebt, blijf je helaas bedrogen achter. De oplichter stuurt je niets door en blokkeert jou of verwijdert zijn account.

«De accounts spelen in op je kwetsbaarheid»

Dat is wat een vijftienjarige leerlinge getuigt aan BBC News. «Boven de 500 pond is de prijs die meerdere accounts aanboden voor één examen.» Jade (een schuilnaam) is niet op het aanbod ingegaan, maar kent naar eigen zeggen studenten die tot 900 pond hebben betaald.

Volgens Jade panikeren de studenten nu omdat er minder steun is voor hen dan in andere jaren sinds de pandemie. «Mensen die examens kopen van die accounts, zijn hopeloze studenten. Die accounts spelen heel sneaky in op hun kwetsbaarheid.»

Tegen de regels in

Bill Hewison, data-analist in een van deexamencommissies, weet dat dit fenomeen steeds vaker voorkomt. Oplichters gebruiken vervalste afbeeldingen van eerdere examens en veranderen de datum en tekst op de voorkant om studenten te misleiden. «Het is heel onwaarschijnlijk dat echte examens gelekt worden.»

De examencommissie kan de valse accounts niet zelf buitenspel zetten, maar rapporteert ze aan de sociale mediaplatformen. Zowel Meta, TikTok als Snapchat zeggen dat fraude tegen hun regels ingaat en dat iedereen die zulke accounts ziet, ze moet melden.