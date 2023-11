Ciarán raast over Europa: dode in Frankrijk, vluchten afgeschaft en stroomuitvallen

De storm Ciarán die over het noordwesten van Europa raast heeft in Frankrijk al aan een persoon het leven gekost. Verder werden vluchten afgeschaft en zitten 1,2 miljoen huishoudens in Frankrijk zonder stoom. De storm, die gepaard gaat met windsnelheden tot 207 kilometer per uur, trof woensdagavond laat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Nederland.

Ciarán bereikte woensdagavond al de Franse kust in Bretagne en zorgt daar voor veel overlast en schade. Voor meerdere departementen aan de West-Franse kust was code rood, het hoogste waarschuwingsniveau, van kracht maar dat alarmniveau is ondertussen opgeheven.

In Frankrijk heeft de storm aan een persoon het leven gekost. In het noordelijke departement Aisne overleed een vrachtwagenchauffeur nadat een boom op zijn truck was gevallen, zei transportminister Clément Beaune op de Franse radio.

De minister van Energie Agnès Pannier-Runacher schrijft op X, het vroegere Twitter, dat 1,2 miljoen huishoudens in Frankrijk zonder stroom zitten door de storm. Er zou hard gewerkt worden om de elektriciteit weer te herstellen.

Geschrapte treinen

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF schrapte een groot deel van de treinen in het noordwesten van het land en op sommige lijnen naar Parijs. Eurostar waarschuwde voor vertragingen en enkele annuleringen van de treinen van Londen naar Parijs en Brussel, in beide richtingen.

In Nederland zijn honderden vluchten geannuleerd. Dat meldt een woordvoerder van de luchthaven van Schiphol. Zo schrapt KLM vannaf de middag alle aankomende en vertrekkende vluchten. Ook andere maatschappijen roepen hun reizigers op om goed de vluchtinformatie in de gaten te houden. Zo meldt Transavia te verwachten dat er vluchten zullen uitvallen of worden vertraagd. Passagiers krijgen daarvan bericht, zegt de maatschappij.

De scheepvaart vanaf de Noordzee naar de Westerschelde in het zuidwesten van Nederland werd ook stilgelegd. Ook kunnen sommige veerboten naar de Waddeneilanden niet varen.

110 kilometer per uur

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de provincie Zeeland en de regio’s langs de Noordzeekust. Er worden windstoten tot 110 kilometer per uur en overstromingen verwacht. Sommige scholen blijven uit voorzorg dicht.

Ook in Engeland is er heel wat overlast, voornamelijk in het zuiden van het land. Alle zeeverbindingen vanuit de haven van Dover zijn opgeschort en honderden scholen zijn gesloten.

Op het eiland Jersey, waar code rood geldt, zijn windsnelheden tot 160 kilometer per uur geregistreerd. Zo’n 35 mensen zijn overgebracht naar hotels nadat hun huis beschadigd werd. Alle overheidsgebouwen en scholen zijn gesloten op het eiland en de autoriteiten roepen de inwoners op om thuis te blijven.

In Cornwall, in het zuidwesten, zitten dan weer 8.500 huishoudens zonder stroom.

Lees ook Storm Ciarán: deze treinen rijden vandaag niet