Dader aanslag Brussel heeft in Zweden verbleven

Op een persconferentie deze ochtend vroeg in ons land maakte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor bekend dat de verdachte Abdesalem L. in november 2019 asiel had aangevraagd in ons land, waarna zijn aanvraag werd afgewezen en de man van de radar verdween. Volgens de Zweedse premierKristersson is de 45-jarige Tunesiër ook in Zweden gepasseerd, maar was hij niet bekend bij de politie.