Dreigingsniveau 4 in Brussel: wat betekent dit voor jou?

Na de aanslag in Brussel maandagavond is het algemeen dreigingsniveau opgetrokken naar niveau 3 in België en naar niveau 4 (het maximale dreigingsniveau) in Brussel. Dat heeft het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, bekendgemaakt. Bij niveau 3 zijn terreurdaden «mogelijk en waarschijnlijk». Wanneer niveau 4 van kracht is, is de dreiging «ernstig en zeer nabij».