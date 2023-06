Dag van de Mantelzorg staat stil bij inzet van stille helden: «Zij bieden belangeloos de beste zorgen aan naasten»

Mantelzorg is heel divers en van alle leeftijden. Het ’overkomt’ mensen ook doorgaans. Omdat het niet altijd evident is die rol op te nemen, legt het Vlaamse Mantelzorgplan van vorig jaar de focus op meer zichtbaarheid, begrip en ondersteuning voor mantelzorgers. Herkenning en erkenning is een focuspunt van het plan. Niet elke mantelzorger herkent immers zichzelf als mantelzorger en het thema is vaak nog onderbelicht.

Een op de vijf jongeren zorgt

Een op de drie volwassen Vlamingen verleende in 2021 een vorm van mantelzorg. 21% van de Vlaamse jongeren (van 11 tot 18 jaar) woonde toen bij een persoon met een langdurige ziekte of beperking. 5% van de Vlaamse jongeren zorgt minstens 4 uur per week voor een persoon met een langdurige ziekte of beperking. Toch beseffen veel mantelzorgers niet dat ze mantelzorger zijn en welke ondersteuning er voor hen bestaat.