Dante Vanzeir kent zijn straf na racistisch taalgebruik: schorsing, boete en opleidingen

De aanvaller, die in de afgelopen wintermercato de overstap maakte van Union Sint-Gillis, verontschuldigde zich eerder voor het voorval en gaf aan de volledige verantwoordelijkheid te zullen nemen en elke mogelijke schorsing te zullen accepteren.

Onder vuur op het veld

Vanzeir kwam zaterdag na de wedstrijd van zijn team New York Red Bulls tegen San Jose Earthquakes zwaar onder vuur te liggen. De aanvaller zou het n-woord gebruikt hebben. Tegenstander Jeremy Ebobisse verklaarde na de wedstrijd dat de opmerking vermoedelijk niet aan hem gericht was «maar ik voelde me er machteloos door», zei hij. De match lag een tijd stil, maar werd erna opnieuw hervat, met Vanzeir op het terrein.