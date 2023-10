De laatste halte: Metro stopt ermee

Metro is financieel niet langer levensvatbaar, klinkt het. Het bedrijf werd hard getroffen door de coronacrisis. Lockdowns en telewerken hadden een structurele impact op het economisch model van Metro, dat voornamelijk wordt verspreid via het openbaar vervoer, op campussen en in bedrijven. Metro is bovendien volledig afhankelijk van reclame-inkomsten. En die blijven structureel te laag om de activiteit te financieren, aldus de groep Rossel.