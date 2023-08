Denemarken verbiedt koranverbrandingen

Verbrandingen van het heilige boek van de moslims in Denemarken en ook Zweden leidden al tot groot protest in landen met een moslimmeerderheid.

De wet zal «de ongepaste behandeling van voorwerpen met een belangrijke religieuze betekenis voor een geloofsgemeenschap» verbieden, aldus de Deense minister van Justitie Peter Hummelgaard. Hij verwees met name naar het verbranden of vertrappelen van die voorwerpen op openbare plaatsen.

Protesten

Afgelopen zomer leidden verschillende koranverbrandingen in Zweden en Denemarken tot grote protesten in landen met een moslimmeerderheid. Voor de Scandinavische landen betekende dat een diplomatisch probleem. In tegenstelling tot Denemarken, trok Zweden afgelopen week nog het terreuralarm op tot het op één na hoogste niveau, voor het eerst sinds 2016.