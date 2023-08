Dode en gewonden bij gasontploffing in Zemst

In Elewijt, een deelgemeente van Zemst, heeft zich vanochtend een ontploffing voorgedaan. Daarbij is een persoon om het leven gekomen en zijn minstens drie personen gewond geraakt. Dat melden de hulpdiensten. Het gebouw waar de ontploffing plaatsvond, is volledig onbewoonbaar.

De ontploffing deed zich omstreeks 07u15 voor op het kruispunt van de Eppegemsesteenweg met de Tervuursesteenweg, in een gebouw waar een groepspraktijk gevestigd is en verschillende appartementen zijn. De slachtoffers waren bewoners van de appartementen boven de groepspraktijk. Die laatste had zijn deuren nog niet geopend.

Gebouw onbewoonbaar

Meteen na de ontploffing snelden brandweer en politie massaal ter plaatse en stelden een perimeter in. De brandweer had veel werk om de brand die na de explosie ontstaan was te blussen en doorzocht vervolgens het puin naar eventuele bijkomende slachtoffers. Kort voor 10 uur was de brand volledig geblust.

Het gebouw is door de explosie zwaar beschadigd en de stabiliteit is in gevaar. Daarom werden de overblijvende delen van het pand door de brandweer gestut. Ook de Civiele Bescherming kwam ter plaatse.

Over de oorzaak van de ontploffing bestaat nog geen duidelijkheid.