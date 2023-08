Studentenraad UGent bezorgd over aanwerving Reuzegommer: «Studenten moeten zich veilig kunnen voelen»

Rik Van de Walle, rector aan de UGent, ziet geen graten in de aanwerving. «Mochten er toch mensen kritiek hebben, zal ik daar begrip voor opbrengen. Omgekeerd vraag ik hen ook begrip voor de basisprincipes waarop de rechtsstaat is gestoeld», aldus de rector.

Een-op-een interacties

De studentenraad volgt die mening, maar wil toch een kanttekening maken. «De kans is groot dat hij als doctoraatsstudent met studenten in contact zal komen – en dat in een machtsverhouding. Daarover willen we onze bezorgdheid uiten», aldus Niels. «Er is begrip voor het principe van een tweede kans, maar er worden vragen bij gesteld dat hij een-op-een interacties met studenten kan hebben, bijvoorbeeld bij het begeleiden van thesissen.»