Drie jaar na ophef rond katje Lee wordt baasje vervolgd voor verbergen van dier

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is de zaak ingeleid tegen de 26-jarige Selena Ali, het baasje van het katje Lee. Ze wordt vervolgd omdat ze het dier destijds verborgen had gehouden, nadat er beslag op was gelegd. Er werd met alle partijen overeengekomen om het dossier op 13 november te behandelen.

Selena Ali had katje Lee begin april 2020 meegebracht uit Peru, toen ze gerepatrieerd werd vanwege de coronapandemie. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) had daar geen toestemming voor gegeven, omdat Peru een hoogrisicoland is voor hondsdolheid. Het dier werd er wel gevaccineerd tegen rabiës, maar bracht onvoldoende tijd door in quarantaine.

Het FAVV besliste daarop dat Lee een spuitje moest krijgen, omdat de andere opties - het dier terugsturen naar Peru of het in quarantaine steken - niet mogelijk waren. De studente verzette zich tegen die beslissing en hield het katje verborgen, waarna het FAVV haar voor de rechtbank daagde. Het eiste een dwangsom van 5.000 euro per uur dat ze Lee niet wilde afstaan.

Terug naar Peru

De rechtbank in Antwerpen besliste begin juni 2020 dat de beslissing van het FAVV dat het katje Lee een spuitje moest krijgen onwettig was omdat er onvoldoende werd gemotiveerd waarom een quarantaine niet mogelijk zou zijn. Katje Lee werd op 15 juni terug naar Peru gevlogen. Na een nieuwe vaccinatie en wachtperiode mocht hij in december 2020 legaal terugkeren naar België.

Drie jaar later moet Selena Ali opnieuw voor de rechtbank verschijnen vanwege een klacht van het FAVV van 14 juli 2020, een maand nadat de kat al terug naar Peru was vertrokken. Ze wordt vervolgd omdat ze Lee destijds verborgen had gehouden, nadat er beslag op was gelegd.

Meester Anthony Godfroid, die Selena Ali verdedigt, betreurt de rechtszaak. «Ik ben van mening dat de strafvordering al vervallen is door de betaling van een hoge administratieve boete. Men kan niet twee keer voor dezelfde feiten bestraft worden. Of de correctionele rechtbank mijn betoog zal volgen, weten we wanneer het vonnis in deze strafzaak valt.»

Voor de andere tenlasteleggingen - bedreigingen, laster, smaad en misbruik van telecom - werd Selena Ali buiten vervolging gesteld.

